Le maire de Chalon annonce la prolongation du couvre-feu pour une semaine

Le maire de Chalon-sur-Saône a annoncé ce dimanche dans un communiqué, la prolongation du couvre-feu instauré ces deux dernières nuits aux Prés Saint-Jean, au Plateau Saint-Jean et au Stade.



Au vu de son efficacité, Gilles Platret confirme que le couvre-feu sera maintenu de 22h à 6h du matin pour une durée d’une semaine. Cependant, des aménagements ont été prévus pour que celui-ci soit le moins contraignant possible pour les habitants.



D’une part, le couvre-feu sera limité aux mineurs, d’autre part, il sera interdit de se rassembler à plus de quatre peu importe l’âge des individus en question.