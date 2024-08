Le marché de l’immobilier d’entreprise en baisse à Lyon

Le marché de l'immobilier d'entreprise lyonnais est en baisse de 32 % sur un an avec un bilan de 135 000 m² échangés à la moitié de l'année.

Sur ce semestre, 173 signatures ont été enregistrées, soit un résultat inférieur de 19 % à la moyenne quinquennale qui est de 200. Pourtant, la valeur des biens poursuit son augmentation avec un loyer moyen à 92 euros au m² par an sur l'agglomération lyonnaise.

Le loyer neuf augmente de 10 % sur un an, même chose pour le loyer de seconde main qui continue sa progression et s'établit à 86 euros au m² par an.

ML