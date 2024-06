Le marché de Louhans dans le 10 plus beaux marchés de France

Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et petit à petit le marché de Louhans fait son trou ! D'abord élu comme représentant pour être le plus beau marché de Bourgogne pour le concours "Votre plus beau marché de France" organisé notamment par le JT de 13h de TF1, c'est désormais parmi les 10 finalistes qu'il se retrouve. Alors que 24 marchés étaient en lice, 10 ont été retenus après pas moins de 3,7 millions de vote. Désormais le public a jusqu'au 14 juin pour élire les marchés finalistes de la compétition. Pour cela, rendez-vous sur : https://www.tf1info.fr/votre-plus-beau-marche/votre-plus-beau-marche-2024-tf1-on-connait-la-liste-des-10-finalistes-2300750.html