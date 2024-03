Le match d’avant, un maintien à assurer pour de bon, Cherki titulaire… Ce qu’il faut savoir avant OL-Reims

Olympique Lyonnais - Stade de Reims, 27e journée de Ligue 1, samedi 21 heures. A vivre en intégralité sur Tonic Radio

Le match d'avant

Personne ne peut ignorer que l'OL recevra Valenciennes (L2) mardi en demi-finale de la coupe de France. Alors que le maintien est quasi-acté, le doute n'est pas permis : le match le plus important, c'est bien celui de mardi contre VA. Ce n'est évidemment pas le sens des propos de Pierre Sage. A son époque, Gérard Houllier parlait de "prendre une vitamine" en gagnant en championnat avant un match de Ligue des Champions. L'entraîneur actuel de l'OL n'a pas utilisé la même formule mais elle signifiait la même chose : "C'est impossible d'occulter la demi-finale mais il y a un bon match à faire contre Reims, qui pourrait sûrement assurer notre maintien et aussi nous donner d'autres perspectives sur la fin de saison en championnat."

Pierre Sage

Assurer le maintien pour de bon

Dixième avec 34 points et neuf longueurs d'avance sur le barragiste Nantes à huit journées du terme, l'OL n'a plus grand chose à craindre. En gagnant contre Reims, l'ultime minuscule doute sera levé même s'il faudra encore patienter afin que tout soit réglé officiellement d'un point de vue mathématique.

Alexandre Lacazette a inscrit 6 buts en 11 matchs disputés face au Stade de Reims. #OLSDR — Data OL (@OL_Data) March 29, 2024

Cherki titulaire ?

En feu (un but, une passe décisive) lors de son entrée à Toulouse (2-3), plutôt bon avec les Espoirs pendant la coupure internationale, Rayan Cherki a probablement gagné le droit de débuter. A la place de Nuamah ou à celle de Benrahma ? Sur la forme du moment, la première option est la plus logique. Sur la configuration tactique, la deuxième a plus de sens : en alignant à la fois Benrahma, Cherki et Lacazette, Pierre Sage n'aurait que des joueurs aimant recevoir le ballon dans les pieds et aucun susceptible de lui assurer des courses dans la profondeur. Mais Pierre Sage a minimisé notre réflexion: "Rayan a montré qu'il était aussi capable de faire autre chose. A Toulouse, après son but et sa passe, il restait dix minutes à jouer pour conserver le résultat durant lesquelles il fallait être capable de défendre pour maintenir le résultat, il avait été capable de le faire. Il a maintenant peut-être une autre échéance à remplir, on avance pas par pas avec lui."

Sage au sujet de Cherki

Le groupe :

Mata est suspendu et Adryelson est forfait pour raisons personnelles.

Olympique Lyonnais - Stade de Reims, 27e journée de Ligue 1, samedi 21 heures.