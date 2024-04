L’OL, encore renversant; se rapproche de l’Europe… Ce qu’il faut retenir de l’OL-Monaco (3-2)

Olympique Lyonnais - AS Monaco, 31e journée de Ligue 1 : 3-2 (2-1). Buts : Lacazette (22e), Benrahma (26e), Fofana (84e) pour Lyon. Ben Yedder (1ère, 60e) pour Monaco.

L'OL encore renversant

Cueillis à froid par un but de Ben Yedder après 21 secondes de jeu, les Lyonnais ont encore eu de répondant pour parvenir à faire tomber une équipe de Monaco invaincue depuis plus de deux mois en Ligue 1. Au terme d'un combat formidable, l'OL, pourtant sérieusement malmené en seconde période, a remporté la décision en fin de match grâce à un but de Fofana, idéalement lancé en profondeur par le capitaine Lacazette.

Buteur et passeur, "le Général" a été l'un des hommes du match mais, une fois de plus, ce sont le collectif et le mental lyonnais qui sont à mettre en avant, plus que des individualités. Quand certains souligneront l'impact de Matic à la récupération, d'autres insisteront sur les duels gagnés par Caleta-Car. Ou sur la magnifique première période de Caqueret. Ou sur le but et la passe décisive de Benrahma. On continue ?

L'OL peut croire à l'Europe

Au coup de sifflet final, l'OL était septième et européen. Mais cette position restait fragile et la victoire de l'OM sur le fil devant Lens (2-1) place les Phocéens septièmes devant les Lyonnais à la différence de but. La bagarre s'annonce serrée dans les trois dernières journées : 6.Lens 46 points (+6) 7.Marseille 44 points (+9) 8.Lyon 44 points (-9) 9.Rennes 42 points (+7)

Pour rappel, les sixième et septième (en cas de victoire du PSG en coupe) places sont qualificatives pour les barrages de la Ligue Europa Conférence alors qu'un succès de l'OL en finale de la coupe de France qualifierait Lyon pour la phase de groupes de la Ligue Europa.

La statistique folle :

D'après le compte X Data OL, L’OL compte plus de victoires sur ses 22 derniers matchs TCC (16) que chacun des demi-finalistes de la Ligue des Champions : Real Madrid (15), Bayern Munich (14), PSG (15) et Dortmund (11).

Pierre Sage : "Le fait d'être remonté une fois nous a donné conscience que c'était possible.(...) Ce qui me plaît le plus ? Le jeu offensif et notre progression dans celui-ci, mais je reste sur la faim dans notre façon de défendre. (...) Gagner avec la manière contre Brest et Monaco donne de la confiance, mais il y a une équipe que nous n'avons pas battue qui est aussi en haut du classement, que l'on va bientôt retrouver et que l'on espère battre..."

J.H.