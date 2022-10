La rencontre entre l’Elan Chalon et Champagne basket qui devait avoir lieu ce mardi soir a été reportée pour cause de Covid dans les rangs de l’équipe adverse.



On ne connaît pas encore la date du report de cette rencontre de Leaders Cup.

❌ Le match de demain sera reporté ! ❌



Nous vous tiendrons informés de la date de la rencontre ! pic.twitter.com/48px4XKpK0 — Elan Chalon (@ELANCHALON) October 3, 2022