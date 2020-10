Le message émouvant de la sœur de Victorine

Romane, la sœur de Victorine a publié un nouveau message émouvant sur les réseaux sociaux.

“Plus les jours passent et plus c’est difficile d’être sans toi… J’aimerai tellement que tu te réveilles et que tu m’annonces que tout ça soit faux. J’ai peur de la suite, des années à venir. Je veux te parler, je veux que tu me conseilles, je veux rire, je veux pleurer, je veux encore des souvenirs avec toi. Tu manques à Perrine et moi-même. Nos moments entre sœurs étaient si bons. Désormais, nous ne sommes plus que 2. 2 sœurs qui pleurent ton absence.”

Petite sœur, Voilà 2 semaines que nous avons retrouvés ton corps sans vie … Plus les jours passent et plus c'est…

Pour rappel, le corps sans vie de Victorine a été retrouvé il y a deux semaines dans un ruisseau à Villefontaine. Dix enquêteurs travaillent à plein temps sur cette affaire. Une information judicaire a été ouverte pour “enlèvement, séquestration et meurtre”