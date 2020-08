Le message poignant de Mika au Liban et à Beyrouth

Dans un texte paru dans plusieurs médias, le chanteur libano-britannique Mika fait part de son émotion et de sa colère cinq jours après les explosions qui ont secoué Beyrouth.

“Je me sens à la fois si près et si loin de toi”. Cinq jours après les explosions qui ont dévasté une partie de la ville de Beyrouth, le chanteur Mika adresse un message à son pays de naissance, plongé dans un contexte de crise sans précédent. “Je ne cesse de regarder sidéré les visages martyrs de mes frères et sœurs. Dans leurs yeux, je devine l’effroi, les larmes”, poursuit-il.

Crise économique et sociale, défiance envers la classe politique… L’ancien coach de The Voice né à Beyrouth relate les multiples difficultés auxquelles le pays fait face depuis plusieurs années et à laquelle vient s’ajouter la catastrophe de mardi dernier. L’artiste confesse également ne pas cesser “d’imaginer le bruit assourdissant des deux déflagrations qui ne quittent plus les Beyrouthins”.

“Il y a les divisions, l’écho des conflits à tes frontières, la corruption, l’impuissance de tes dirigeants, la crise monétaire qui a plongé tes familles dans la misère puis l’épidémie de coronavirus toujours plus virulente”, explique Mika qui voit “dans ces deux explosions le symbole d’un système qui éclate”. L’artiste conclut par un message d’espoir et croit en la résilience du peuple libanais : “demain, tu te relèveras comme tu l’as toujours fait”.