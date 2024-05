Le musée « Lugdunum » présente sa nouvelle saison estivale

Alors que l'exposition en briques Lego Brickius Maximus qui va atteindre les 150 000 visiteurs se termine le 9 juin prochain, le musée romain "Lugdunum" a présenté lors d'une conférence de presse la nouvelle saison estivale et plus particulièrement la prochaine grande exposition temporaire qui prendra place au sein du musée du 4 octobre prochain au 1er juin 2025.

Cette exposition s'appelle "Un empire, des peuples" et Claire Iselin, directrice du musée explique en quoi elle consiste :

Pour cela, le musée va retracer la vie de 6 personnages, réels, connus grâce à des inscriptions et venant des quatre coins de l'Empire et qui ont un séjourné un certain temps à Lugdunum. À travers leurs récits de vie, l'exposition appréhendera la diversité des contextes sociaux, politiques, culturels ou encore linguistiques au sein de l'Empire romain.

Une exposition qui vise à l'accessibilité des contenus avec des sous-titrages de vidéos, des polices de textes adaptées mais également des cartels en braille pour les personnes malvoyantes. De plus une programmation culturelle riche et variée accompagnera l'exposition, qui s'adresse à tous les publics dès 8 ans : des visites commentées, des ateliers, des conférences par exemple.

En plus de l'exposition, le musée accueillera de nombreuses activités durant l'été : des visites guidées dans le musée, des ateliers et animations, des balades urbaines sur les sites archéologiques, mais également les Journées européennes de l'archéologie le samedi 15 et dimanche 16 juin prochain et le 4e festival romain les 5 et 6 octobre prochain.

L'affiche de l'exposition Un Empire, des peuples

M.D