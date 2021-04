Le nombre de classes fermées dans l’Académie de Lyon multiplié par 5 en une semaine !

L’Académie de Lyon a fait un point, ce vendredi, de la situation sanitaire dans ses établissements scolaires.



Le nombre de classes qui ont dû fermer leurs portes a explosé ! En effet, avec la mise en place du protocole sanitaire renforcé dans les établissements du Rhône, le nombre de classes fermées est passé de 177 à 924, en seulement 7 jours, soit 5 fois plus.



L’Académie de Lyon précise également que trois collèges (deux dans l’Ain et un dans la Loire) ont été complètement fermés cette semaine.



Au total, 748 élèves et 19 personnels enseignants ont été testés positifs à la Covid-19, lors des 7 derniers jours.



Pour rappel, dès mardi prochain, tous les établissements scolaires (lycée, collège, primaire, maternelle, crèche) vont fermer suite aux annonces d’Emmanuel Macron, mercredi dernier.