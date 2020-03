Le parc Saint-Antoine devrait ouvrir à la rentrée

C’est un projet qui a accumulé les retards et qui devrait enfin se terminer. La construction du nouveau parking Saint-Antoine à Lyon arrive à son terme. La livraison devrait avoir lieu à l’automne. Il comptera 770 places véhicules, 200 emplacements vélos sécurisés mais aussi d’une vingtaine de places dédiées aux voitures électriques.



Pour rappel, le projet a débuté en 2014 et a accumulé les imprévus. Un conflit juridique d’abord et des découvertes archéologiques. Résultat, le coût de ce parc est passé de 35 millions d’euros à plus de 60.

Prochaines étapes en mai d’abord avec la libération de l’espace public sur le quai puis en juillet avec les grues qui vont plier bagage.

A noter que comme les parcs LPA, celui de Saint-Antoine fera l’objet d’un traitement artistique ecoutez Louis Pelaez, le président de Lyon Parc Auto

Des visites pour les habitants et les commerçants sont prévues la semaine prochaine.