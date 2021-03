Le parquet de Lyon ouvre une enquête après la “fête sauvage” sur les quais de Saône

Au lendemain du rassemblement festif qui a réuni plus de 300 jeunes sur les quais de Saône, le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour “mise en danger de la vie d’autrui” et “non-respect des mesures sanitaires”. La justice cherche également à en savoir plus sur des éventuelles responsabilités.



“L’enquête a été confiée à la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) du Rhône. Il s’agit à présent d’identifier les organisateurs de la fête avec l’exploitation notamment de la vidéosurveillance”, a précisé le parquet.



Pour rappel, cette fête sauvage a eu lieu, ce mardi, sur les bords de Saône. Environ 300 jeunes ont bravé le couvre-feu et n’ont pas respecté les règles sanitaires. Le rassemblement a pris fin vers 20h30. Les forces de l’ordre ont préféré ne pas intervenir “compte tenu de la proximité de la Saône et du danger qu’aurait créé une intervention”, a indiqué le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur Twitter.

Le préfet saisit le Procureur de la République de #Lyon (art.40 du Code de procédure pénale). — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 30, 2021