Le pass culture désormais ouvert aux jeunes de 15 à 17 ans

Le pass culture permet aux jeunes de se faire plaisir dans différents domaines culturels comme le cinéma, la littérature ou encore la musique. Il est désormais accessible aux adolescents de 15, 16 et 17 ans. Jusqu’à présent, ce dernier était déployé pour les jeunes de 18 ans, ce qui leur permettaient de bénéficier de 300 euros sur 24 mois. Une somme importante, qu’ils pouvaient débourser dans plus de 11 000 structures partenaires. Après le lancement du pass culture en 2021, c’est près de 1 million de jeunes inscrits. Face à ce succès, le pass connaît désormais une extension. En effet, il concerne désormais les adolescents.

Le pass culture pour les mineurs de 15, 16 et 17 ans

Pour les mineurs le montant est différent, il va se diviser en deux parties. Tout d’abord, il y a une première somme individuelle qui comprend un montant de 20 euros pour les jeunes de 15 ans et un montant de 30 euros pour les jeunes de 16 et 17 ans. La deuxième somme est versée de manière collective, c’est-à-dire, directement aux établissements scolaires dans le but de financer les sorties scolaires, ou financer la mise en place de projets éducatifs et culturels au sein des classes.

La démarche pour s’inscrire

Les personnes ayant 17 ans peuvent s’inscrire dès maintenant, pour les jeunes de 16 ans il va falloir attendre le 20 janvier et pour les jeunes de 15 ans, les inscriptions ouvrent à partir du 31 janvier 2022. Pour accéder à l’application Pass culture, il faut s’inscrire en créant un compte, sans conditions de ressources. Pour les jeunes scolarisés, ils vont pouvoir récupérer leurs identifiants ÉduConnect après de leur enseignant référant. L’application Pass Culture a pour but de devenir un réel outil de découverte.