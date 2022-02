Le pass vaccinal de 5 millions de Français désactivé ce mardi

À l’heure où certains pays d’Europe commencent à enlever le pass vaccinal, les Français rentrent dans un nouveau moment important.

Dès ce mardi, un nouveau délai va entrer en vigueur pour effectuer une dose de rappel. Alors que les Français avaient un délai de 7 mois entre deux injections, ce dernier passe à 4 dès ce mardi. La nouvelle règle s’applique à toutes les personnes âgées d’au moins 18 ans. Exception faite pour les personnes qui ont eu le covid depuis leur vaccination. Une infection est reconnue comme une dose de rappel.

Le pass vaccinal est toujours indispensable dans de nombreux lieux. En effet, il est nécessaire pour accéder aux transports interrégionaux et aux établissements de restauration ou de loisirs. Le pass est toujours disponible pour les Français qui ont :

– reçu une injection et été contaminé à deux reprises

– reçu deux injections et eu une infection

– reçu les trois doses de vaccin