Le plafond des tickets restaurant passe à 38 euros

Habituellement plafonnés à 19 euros, les tickets restaurant sont désormais utilisables à hauteur de 38 euros par jour. Ce déplafonnement est valable uniquement dans les restaurants, bars et hôtels-restaurants.

Le décret annonce également qu’ils seront utilisables les week-ends et les jours fériés, toujours dans les débits de boisson, restaurants et hôtels-restaurants. Cette mesure permet d’en faciliter l’usage, et d’encourager les Français à retourner consommer hors de leur domicile. Cette dérogation entre en vigueur jusqu’à la fin de l’année. Elle devrait permettre de répondre aux besoins économiques de ces établissements, fortement impactés par la crise du coronavirus.

Son utilisation pour les produits alimentaires ne change pas. Elle reste limitée au département de résidence et au bon vouloir du commerçant à hauteur de 19 euros.