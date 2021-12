Le premier but de Lukeba, Antonetti furieux, Lyon 13ème…Ce qu’il faut retenir après OL-Metz (1-1)

L’OL a concédé le nul devant Metz (1-1) à l’occasion de la 19ème journée de Ligue 1. Les buteurs : Lukeba (56e), Traoré (59e).

L’OL 13ème

Lyon a longtemps cru que ce nul lui ferait perdre une place mais Marseille a égalisé dans les arrêts de jeu contre Reims (1-1) qui, du coup, ne double pas l’OL. Même avec un match et un point en moins, cette position à la trêve est indigne de l’Olympique Lyonnais. Toutefois, en cas de victoire lors de son match en retard contre Marseille, Lyon remonterait à la dixième place et, surtout, à seulement six points de Nice, l’actuel deuxième.

Le premier but de Lukeba

Auteur d’un bon match, le défenseur central, qui vient de fêter ses 19 ans, a signé son premier but chez les professionnels après un superbe coup de tête à la réception d’un corner bien frappé par Rayan Cherki. Castello Lukeba est l’une des révélations de cette première partie de saison avec Malo Gusto qui semble avoir pris l’ascendant sur Léo Dubois dans l’esprit de Peter Bosz. “Léo a été blessé, c’est le football aussi, le jeune a pris sa chance. Quand les jeunes prouvent qu’ils peuvent jouer dans notre équipe, ils jouent.”



Un but refusé aux Messins

Frédéric Antonetti ne décolérait pas après le match : “C’est catastrophique. J’ai confiance dans les outils, pas dans les hommes (…). Quand on vient à Lyon, on sait qu’il y a une pression terrible sur tout le monde, c’est l’endroit où je me suis fait le plus voler.” L’entraîneur fait allusion au but refusé à Nguette dès la deuxième minute pour une position de hors-jeu effectivement très discutable. “Un but valable a été refusé, poursuit l’entraîneur lorrain. Si cela avait été de l’autre côté, on en aurait entendu parler pendant une semaine. (…) Tout est truqué dans le football, c’est dommage pour notre sport qui est un très beau sport.”

La réaction de Bosz

Peter Bosz a apprécié la seconde période de son équipe : “Tout le monde a vu que la seconde période était beaucoup mieux. En première mi-temps, on aurait pu jouer deux ou trois heures sans marquer. Après le repos, on a mieux joué avec de vrais ailiers et le 4-2-3-1. L’égalisation rapide de Metz est un peu l’histoire de notre première partie de saison, ce n’était pas bien.”

Concernant le bilan à la trêve, Peter Bosz concède qu’il n’est “pas bien” : “La première partie de saison a été très dure. On a raté beaucoup d’opportunités de se rapprocher de la tête. (…) On va utiliser la mini-trêve pour essayer d’améliorer les choses. On a déjà quelques idées et on va travailler là-dessus.”