Le premier train Ouigo reliant Lyon centre à Paris est parti

Ce samedi matin, un train Ouigo relie pour la première fois la Part-Dieu et la Gare de Lyon à Paris. Le lancement de cette ligne permet de rejoindre le centre de la capitale pour un prix de base fixé à 16 euros.

Initialement prévue le 1er juin, l’inauguration de cette nouvelle liaison low-cost a été décalée en raison de la crise sanitaire.

C’est donc ce samedi à 9h30 que le Ouigo 7802 s’est élancé sur les rails depuis la gare de Part-Dieu. Si la durée ne change pas comparée à un TGV classique, le tarif lui, est bien moins onéreux.

Le coût du billet est ainsi divisé par trois (16€ pour un adulte et 8€ pour un enfant, au lieu d’un prix moyen de 45€ sur la ligne « classique »).

Même s’il était déjà possible de rallier l’Île-de-France (Marne-la-Vallée), depuis Lyon Saint-Exupéry, cette ligne Ouigo devrait faciliter le trajet jusqu’à Paris et le rendre plus accessible.