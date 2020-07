Le Prix Lumière sera remis aux frères Dardenne

Le lauréat du 12e Prix Lumière vient d’être dévoilé. Après Francis Ford Coppola l’année dernière, ce sont Jean-Pierre et Luc Dardenne qui recevront le fameux Prix Lumière.

Chaque année depuis 2009, ce Prix récompense une personnalité du cinéma pour l’ensemble de son oeuvre. Pour cette édition 2020, ce sont les cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne qui sont mis à l’honneur.

Une approche singulière et incomparable

Considérés comme des metteurs en scène au style et à la précision incomparables, ils ont participé à faire émerger des acteurs talentueux comme Olivier Gourmet ou Emilie Dequenne. Ils sont notamment lauréats de deux Palmes d’Or, du Prix du scénario, du Grand Prix et du Prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Ils cumulent plus de 40 films en tant que producteurs depuis les années 1990.

Les deux frères se sont félicités de cette annonce : “Nous sommes très honorés de recevoir ce Prix Lumière 2020. Pour nous, deux frères cinéastes, ce prix recèle une émotion particulière.”

Les frères Dardenne seront donc présents à Lyon lors du festival Lumière qui se déroulera du samedi 10 au dimanche 18 octobre 2020.