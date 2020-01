Le procès de Bernard Preynat débute ce lundi

C’est un procès très attendu qui doit s’ouvrir ce lundi matin au tribunal correctionnel de Lyon, celui de l’ex-père Preynat. Il est jugé pour des agressions sexuelles sur 10 jeunes scouts entre 1986 et 1991.

Les révélations de ses agissements en 2015, sont à l’origine de l’affaire Barbarin. Le cardinal a en effet été condamné en mars dernier, à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les faits concernant Bernard Preynat. Il a, depuis, fait appel de ce jugement.



Pour rappel, l’ancien aumônier est soupçonné d’avoir abusé plus de 80 mineurs entre les années 70 et 90. Il encourt jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende. Le procès doit se tenir jusqu’à vendredi. Sauf si la grève des avocats vient perturber le calendrier judiciaire.

L’ancien aumônier Bernard Preynat a été condamné à un « renvoi de l’état clérical » par le tribunal ecclésiastique de Lyon en juillet dernier. A savoir la peine maximale prévue par le droit de l’Église dans un tel cas.