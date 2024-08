Le programme des Jeux Olympiques de ce jeudi

Le programme complet des épreuves des Jeux Olympiques de ce jeudi 8 août.

Athlétisme

10h05 : Heptathlon (F) - 100m haies (Auriana Lazraq Khlass)

10h25 : Lancer de poids (F) - Qualifications

10h35 : 100m haies (F) - Repêchage (Laëtitia Bapte)

11h05 : Heptathlon (F) - Saut en hauteur (Auriana Lazraq Khlass)

11h10 : Relais 4x100m (F) - 1er tour (Relais français)

11h35 : Relais 4x100m (H) - 1er tour (Relais français)

12h00 : 800m (H) - Repêchage (Corentin Le Clezio, Benjamin Robert)

19h35 : 1500m (F) - Demi-finales (Agathe Guillemot)

19h35 : Heptathlon (F) - Lancer de poids (Auriana Lazraq Khlass)

20h00 : Saut en longueur (F) - Finale (Hilary Kpatcha)

20h25 : Lancer de javelot (H) - Finale

20h30 : 200m (H) - Finale (Ryan Zézé suivant les demi-finales de mercredi à 20h02)

20h55 : Heptathlon (F) - 200m (Auriana Lazraq Khlass)

21h25 : 400m haies (F) - Finale (Louise Maraval)

21h45 : 110m haies (H) - Finale (Wilhem Belocian, Raphael Mohamed, Sasha Zhoya suivant les demi-finales de mercredi à 19h05)

Basketball

17h30 : Demi-finale (H) - France / Allemagne

21h00 : Demi-finale (H) - États-Unis / Serbie

Boxe

21h30 : -57 kg - Demi-finale (H) - Khalokov (Ouzbékistan) / Senior (Australie)

21h46 : -57 kg - Demi-finale (H) - Uulu (Kirghizistan) / Diaz (Bulgarie)

22h02 : -75 kg - Demi-finale (F) - Qian (Chine) / Parker (Australie)

22h18 : -75 kg - Demi-finale (F)

22h34 : -51 kg - Finale (H) - Bennama (France) / Dusmatov (Ouzbékistan)

22h51 : -54 kg - Finale (F) - Yuan (Chine) / Akbas (Turquie)

Canoë-kayak sprint

10h30 : C1 - 200m (F) - Éliminatoires (Eugénie Dorange)

11h20 : C2 - 500m (H) - Demi-finales (Loïc Leonard, Adrien Bart)

11h40 : K4 - 500m (F) - Demi-finales

11h50 : K4 - 500m (H) - Demi-finales

12h40 : C1 - 200m (F) - Quarts de finale

13h20 : C2 - 500m (H) - Finales

13h40 : K4 - 500m (F) - Finales

Cyclisme sur piste

17h00 : Omnium (H) - Scratch (1/4) (Benjamin Thomas)

17h18 : Keirin (F) - Quarts de finale (Mathilde Gros)

17h38 : Omnium (H) - Course tempo (2/4) (Benjamin Thomas)

18h01 : Vitesse (H) - Quarts de finale - 1ère course

18h15 : Keirin (F) - Demi-finales

18h25 : Omnium (H) - Course à l'élimination (3/4) (Benjamin Thomas)

18h47 : Vitesse (H) - Quarts de finale - 2ème course

19h01 : Keirin (F) - Placement 7 à 12

19h11 : Keirin (F) - Finale

19h18 : Vitesse (H) - Quarts de finale - Belle éventuelle

19h27 : Omnium (H) - Course aux points (4/4) (Benjamin Thomas)

20h04 : Vitesse (H) - Placement 5 à 8

Escalade

10h00 : Bloc & Difficulté (F) - Demi-finale (Oriane Bertone, Zelia Avezou)

12h35 : Vitesse (H) - Quarts de finale (Bassa Mawem)

12h46 : Vitesse (H) - Demi-finales

12h54 : Vitesse (H) - Finale

Football

17h00 : Petite finale (H) - Égypte / Maroc

Golf

9h00 : Stroke play individuel (F) - 2e tour (Céline Boutier, Perrine Delacour)

Gymnastique rythmique

10h00 : Concours multiple individuel (F) - Qualifications (1/2) (Hélène Karbanov)

15h00 : Concours multiple individuel (F) - Qualifications (2/2) (Hélène Karbanov)

Haltérophilie

15h00 : -59 kg (F) (Dora Tchakounte)

19h00 : -73 kg (H) (Bernardin Kingue Matam)

Handball

16h30 : Demi-finale (F) - France / Suède

21h30 : Demi-finale (F) - Norvège / Danemark

Hockey sur gazon

14h00 : Petite finale (H) - Inde / Espagne

19h00 : Finale (H) - Allemagne / Pays-Bas

Lutte

11h00 : Lutte gréco-romaine - 67 kg (H) - Repêchage

11h00 : Lutte gréco-romaine - 87 kg (H) - Repêchage

11h00 : Lutte libre - 50 kg (F) - Repêchage

11h30 : Lutte gréco-romaine - 67 kg (H) - Huitièmes de finale

11h30 : Lutte gréco-romaine - 87 kg (H) - Huitièmes de finale

11h30 : Lutte libre - 53 kg (F) - Huitièmes de finale

12h50 : Lutte gréco-romaine - 67 kg - Quarts de finale

12h50 : Lutte gréco-romaine - 87 kg - Quarts de finale

12h50 : Lutte libre - 53 kg - Quarts de finale

18h15 : Lutte gréco-romaine - 67 kg - Demi-finales

18h35 : Lutte gréco-romaine - 87 kg - Demi-finales

18h55 : Lutte libre - 53 kg - Demi-finales

19h30 : Lutte gréco-romaine - 77 kg (H) - Petites finales

19h55 : Lutte gréco-romaine - 77 kg (H) - Finale

20h05 : Lutte gréco-romaine - 97 kg (H) - Petites finales

20h30 : Lutte gréco-romaine - 97 kg (H) - Finale

20h50 : Lutte libre - 50 kg (F) - Petites finales

21h15 : Lutte libre - 50 kg (F) - Finale

Natation (marathon)

7h30 : 10 km (F) (Caroline Jouisse, Océane Cassignol)

Pentathlon moderne

11h00 : Épreuve d'escrime (H) - Tour de classement (Jean-Baptiste Mourcia, Valentin Prades)

14h30 : Épreuve d'escrime (F) - Tour de classement (Elodie Clouzel, Marie Oteiza)

Plongeon

10h00 : Tremplin 3m (F) - Demi-finale

15h00 : Tremplin 3m (H) - Finale (Jules Bouyer)

Taekwondo

9h00 : -68 kg (H) - Combat de qualification

9h09 : -57 kg (F) - Huitièmes de finale

9h21 : -68 kg (H) - Huitièmes de finale (Souleyman Alaphilippe)

14h30 : -68 kg (H) - Quarts de finale

14h40 : -57 kg (F) - Quarts de finale

16h11 : -68 kg (H) - Demi-finales

16h24 : -57 kg (F) - Demi-finales

19h30 : -68 kg (H) - Repêchage

19h40 : -57 kg (F) - Repêchage

20h19 : -68 kg (H) - Petites finales

20h34 : -57 kg (F) - Petites finales

21h19 : -68 kg (H) - Finale

21h37 : -57 kg (F) - Finale

Tennis de table

10h00 : Par équipes (H) - Demi-finale - France / Chine

15h00 : Par équipes (F) - Demi-finale - Chine / Corée du Sud

20h00 : Par équipes (F) - Demi-finale - Allemagne / Japon

Voile

12h13 : Kitesurf (H) - Demi

-finales - Course 1 (Axel Mazella)

12h37 : Kitesurf (H) - Demi-finales - Course 2 (Axel Mazella)

13h01 : Kitesurf (H) - Demi-finales - Course 3 (Axel Mazella)

13h13 : Kitesurf (F) - Demi-finales - Course 1 (Lauriane Nolot)

13h25 : Kitesurf (H) - Demi-finales - Course 4 (Axel Mazella)

13h37 : Kitesurf (F) - Demi-finales - Course 2 (Lauriane Nolot)

13h49 : Kitesurf (H) - Demi-finales - Course 5 (Axel Mazella)

14h01 : Kitesurf (F) - Demi-finales - Course 3 (Lauriane Nolot)

14h13 : Kitesurf (H) - Demi-finales - Course 6 (Axel Mazella)

14h25 : Kitesurf (F) - Demi-finales - Course 4 (Lauriane Nolot)

14h49 : Kitesurf (F) - Demi-finales - Course 5 (Lauriane Nolot)

15h13 : Kitesurf (F) - Demi-finales - Course 6 (Lauriane Nolot)

15h40 : Kite finale (H) - Course 1

15h52 : Kite finale (H) - Course 2

16h04 : Kite finale (H) - Course 3

16h16 : Kite finale (H) - Course 4

16h28 : Kite finale (H) - Course 5

16h40 : Kite finale (H) - Course 6

16h40 : Kite finale (F) - Course 1

16h52 : Kite finale (F) - Course 2

17h04 : Kite finale (F) - Course 3

17h16 : Kite finale (F) - Course 4

17h28 : Kite finale (F) - Course 5

17h40 : Kite finale (F) - Course 6

Volleyball

16h00 : Demi-finale (F) - Brésil / États-Unis

20h00 : Demi-finale (F) - Turquie / Italie

Beach Volley

17h00 : Demi-finale (H/F)

18h00 : Demi-finale (H/F)

21h00 : Demi-finale (H/F)

22h00 : Demi-finale (H/F)

Water-polo

13h00 : Classement 7-8 (F)

14h35 : Demi-finale (F)

18h00 : Classement 5-6 (F)

19h35 : Demi-finale (F)

