Le projet ferroviaire Lyon-Turin se poursuit

Le projet ferroviaire Lyon-Turin avance avec la validation du scénario "Grand Gabarit", comprenant une ligne mixte fret-voyageurs entre Grenay et Avressieux. Les études d'avant-projet détaillé débuteront au premier trimestre 2025, financées par l'État, l'UE et les collectivités. Une concertation sur la modernisation de la ligne existante entre Dijon et Saint-Jean-de-Maurienne commencera dès janvier. Objectif : renforcer le fret ferroviaire pour réduire les émissions et améliorer la qualité de l'air dans les vallées alpines.

EP