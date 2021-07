Le réseau TCL s’adapte pour le 14 juillet

Dans le cadre du défilé organisé Place Bellecour et du feu d’artifice qui sera tiré depuis la

colline de Fourvière ce mercredi, le réseau TCL adapte les itinéraires des lignes de bus qui desservent le

centre de Lyon.



A partir de 8h30 :

C9 : Déviée, en direction de Bellecour uniquement, après l’arrêt Fosse aux Ours. Terminus exceptionnel à l’arrêt Bellecour Charité.

C12 : Arrêt Bellecour Le Viste non desservi. En direction d’Hôpital Feyzin Vénissieux, montée à l’arrêt Bellecour A.Poncet

C20 : limitée à Quai Tilsit

40 : limitée à Saint-Vincent. Reprise de voyageurs en direction de Neuville à l’arrêt Saint Paul.

S1 : limitée à Pont Kitchener RG



A partir de 18h :

C3 : limitée à Cordeliers

C9 : limitée à Saxe Préfecture. Reprise des voyageurs direction Hôpitaux Est à l’arrêt Saxe Bonnel

C10 : limitée à Perrache

C12 : limitée à Jean Macé

C13 nord : limitée à Croix Rousse

C13 sud : limitée à Cordeliers

C14 : limitée à Gare de Vaise

C18 : limitée à Croix Rousse

C20 : limitée à Perrache

15 : limitée à Perrache

19 : limitée à Gorge de Loup

31 : limitée à Gare de Vaise

35 : limitée à Jean Macé

40 : limitée à Gare de Vaise

S1 : ne circule pas. Dernier départ de Gare Saint-Paul direction Confluence et dernier départ de Confluence direction Saint-Paul à 17h20

S6 : ne circule pas. Dernier départ d’Hôtel de Ville direction Croix-Rousse à 17h30. Dernier départ de Croix-Rousse direction Hôtel de Ville à 17h19.



A noter également que pour des questions de sécurité liées au feu d’artifice, l’accès au funiculaire de

Fourvière(F2) fermera à 20h au lieu de 22h00.