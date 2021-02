Le restaurant Paul Bocuse prépare 200 menus à emporter pour la Saint-Valentin

Le prestigieux restaurant deux étoiles Paul Bocuse, à Collonges-au-Mont-d ’Or, a décidé de concocter un menu à emporter pour la Saint-Valentin. C’est la 5e opération du genre, baptisée « Les Éphémères ».



Au menu, pour deux convives et 190 euros : foie gras confit, accompagné de sa fine gelée à l’hibiscus et de brioches feuilletées au citron bio de Menton, filet de Bœuf en croûte, sauce périgueux et ses pommes boulangères à la truffe et un dessert baptisé « Mon cœur, mon amour » (framboises aux baies de sansho, du poivre japonais, rafraîchies à la menthe poivrée).