Le Rhône en vigilance jaune orages

Après avoir été frappés par de fortes chaleurs, Lyon et le Rhône sont placés en vigilance jaune orages ce lundi après-midi par Météo France. L’Ain et l’Isère sont également concernés.

Après la canicule des derniers jours et les violents orages qui ont touché le Rhône ce week-end, des orages faibles à forts sont probables dans la journée. Il faut donc être vigilant dès maintenant, des orages pourraient éclater sur Lyon et sa région entre 17h et 20h, avec potentiellement de la grêle et de la pluie.

L’alerte devrait être levée ce mardi matin, vers 6 heures.