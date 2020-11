Le Rhône, l’Ain et l’Isère en alerte “élevé” pour de possibles cas de grippe aviaire

Les habitants du Rhône-Alpes vont bientôt avoir un point commun avec les poules : celles-ci vont devoir “se confiner” en raison d’un potentiel risque de grippe aviaire sur le territoire.



Le Rhône, l’Ain et l’Isère rejoignent les 45 départements à “risques élevés” de grippe aviaire selon un arrêté du journal officiel paru ce mercredi. Cet arrêté oblige les éleveurs des départements concernés à placer leurs volatiles à l’isolement.



Les premiers foyers de contamination seraient nés d’oiseaux migrateurs sauvages d’Europe de l’Ouest qui traversent la France lors de leur exode hivernal annuel. Des cas ont été détectés en Russie, au Kazakhstan en juillet, et aux Pays-Bas et au Royaume-Uni en octobre.



Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont d’ailleurs ordonné l’abattage de plusieurs milliers d’oiseaux pour prévenir le risque de voir se développer le virus sur leur territoire et menacer la santé alimentaire.