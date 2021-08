Le Rhône, l’Ain et l’Isère en vigilance orange aux orages ce jeudi

Le Rhône, l’Ain, l’Isère ont été placés en vigilance orange aux orages par Météo France. La Loire, la Haute-Loire et la Haute-Savoie sont également concernées. En fin d’après-midi et en soirée, des orages violents pourraient se développer avec de fortes chutes de grêle et de violentes rafales de vent.

Le ciel lyonnais pourrait par ailleurs légèrement virer au jaune, des vents du sud pourraient en effet amener du sable du Sahara.