Le 21 octobre prochain, le Rink Hockey Club de Lyon organise une soirée spéciale Halloween sur les 800 m² de piste de la Duchère. De la musique sera bien évidemment diffusée et les participants sont invités à venir costumer, de la plus effrayante des manières si possible. L’entrée sur la piste coutera 5 euros et des patins pourront être loués pour 2 euros également.