Le Rousset-Marizy : trois heures pour extirper un cheval de la boue

Plus de trois heures d’intervention. C’est le temps qu’il a fallu aux sapeurs-pompiers pour sortir un cheval enlisé dans la boue d’une rigole dans un pré au Rousset-Marizy, ce mardi matin. L’animal de plus de 600kg, exténué et en hypothermie après avoir tenté en vain de se relever, ne pouvait plus bouger. 9 pompiers sont parvenus à le secourir et le sort de l’animal est désormais entre les mains d’un vétérinaire.