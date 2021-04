Le Sytral développe une expérimentation “Ligne Bleue”

Le Sytral souhaite de plus en plus rendre son réseau accessible à tous. C’est pourquoi, un nouveau dispositif est mis en place ce jeudi sur la ligne B à la station “Brotteaux”.



Le Sytral et ses partenaires déploient le projet solidaire nommé « Ligne Bleue ». Ce nouveau dispositif consiste à améliorer le parcours des personnes souffrant de troubles du spectre autistique (TSA) et de handicaps mentaux, mais aussi plus largement des publics plus vulnérables tels que les personnes ou les enfants, à travers des aménagements et une signalétique dédiés.



Ce projet de “Ligne Bleue” mise en place à l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.



L’aménagement des espaces des transports en commun a été repensé à travers 4 points-clés qui permettent d’optimiser leurs déplacements :

L’extérieur et l’entrée des stations de métro : numéroter les sorties en plus de leur nom,

La circulation dans les stations : adopter des codes couleurs différenciés pour les lignes de métro et les sorties, privilégier des éclairages bleutés, baliser les parcours de messages positifs empathiques et optimiser les marquages au sol

L’attente sur le quai : aménager des espaces de repos apaisants et optimiser les marquages au sol

Le trajet : mettre en place des pictogrammes des monuments lyonnais pour identifier les lieux

Un bilan sera réalisé à l’issue de cette expérimentation pour permettre d’ajuster les aménagements et ainsi de décider de les généraliser en France.

.