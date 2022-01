Le tacos, acteur majeur d’un débat politique entre Lyon et Grenoble

Alors qu’il est plus tendance de parler de galette des Rois en ce début d’année, le débat sur le lieu d’origine du Tacos a refait surface entre Lyon et Grenoble. Alors qu’Octave Plessis, un membre de la campagne présidentielle de Yannick Jadot était en visite dans la ville grenobloise, Eric Piolle, le Maire de la ville lui a fait découvrir les monuments et spécialité locale. Lors de cette présentation, il a décidé de faire découvrir à Octave Plessis le tacos comme spécialité locale.

Cette intervention mineur à relancé le débat entre Grenoblois et Lyonnais sur l’origine du tacos. Alors que les premiers affirme que le sandwich provient de Saint-Martin-d’Hères, dans l’agglomération grenobloise, les Lyonnais préfèrent affirmer que le tacos aurait vu le jour à Vaulx-en-Velin.

La dégustation d’un tacos végétarien d’Eric Piolle a été suivi d’un petit pique sur twitter visant l’agglomération lyonnaise et ses dirigeants.

Amis Lyonnaises et Lyonnais, je vous confirme que le tacos est bien grenoblois ! @Gregorydoucet pic.twitter.com/PijplWKxWC — Éric Piolle (@EricPiolle) January 8, 2022

Ce débat presque historique entre les deux villes a amené le réalisateur grenoblois Bastien Gens a mener l’enquête. Dans son documentaire “Tacos Origins”, on se rend compte que sa recherche à ce sujet le mène directement à Vaux en Velin. Pour lui, le tacos a évolué dans les deux villes mais rendu populaire grâce à la chaine O’Tacos qui elle provient de Grenoble.