L’année 2022 a été une année record pour le tourisme dans la région.



Selon l’INSEE, la fréquentation touristique dépasse de plus de 5% le niveau d’avant-crise, déjà exceptionnellement élevé. La fréquentation des campings bondit par rapport à 2019. Les hôtels quant à eux ont enregistré 13 millions de nuitées.



A noter que c’est en Haute-Savoie, en Isère et en Haute-Loire que l’augmentation est la plus forte.