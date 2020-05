Le trafic de drogue en baisse grâce au confinement

Le ministre de l’Intérieur a annoncé ce vendredi au siège de l’Office Anti-Stupéfiants à Nanterre, que les trafics de stupéfiants auraient baissé de 30 à 40% sur le territoire national grâce au confinement.



Il a cependant insisté sur le fait que “de nouvelles pratiques sont apparues et pourraient s’encrer durablement”.



En effet, la “cannabiculture” est de plus en plus fréquente tout comme “l’ubérisation” des trafics de drogues à travers les réseaux sociaux qui facilitent la communication entre dealers et consommateurs.



De “nouvelles pratiques” auxquelles les forces de l’ordre devront s’adapter tout en restant vigilant aux tentatives d’exportations de drogues par voies maritimes ou sur les réseaux routiers. Pour rappel, 700 kilos de drogues avaient été interceptés pendant le confinement.