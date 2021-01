Le trafic perturbé ce matin sur la ligne T1

Le trafic est difficile ce vendredi matin sur la ligne T1. A cause d’une panne électrique, elle circule en deux parties distinctes.



D’une part entre les stations Debourg et Gare Part Dieu Villette et d’autre part entre les stations Charpennes Charles Hernu et IUT Feyssine.



Conséquence, les stations Thiers Lafayette et Collège Bellecombe ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation.

La reprise de la circulation normale est estimée à 8h00.