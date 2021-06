Le variant Delta identifié dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

Dans un communiqué publié ce mercredi après-midi, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes annonce que le variant Delta a été identifié dans la région.



“L’identification du variant Delta en Auvergne-Rhône-Alpes doit inciter tous les habitants de la région au maintien des gestes barrières, au dépistage et à la vaccination, informe l’ARS. Pour la semaine du 14 au 20 juin, 1 274 tests ont fait l’objet d’un criblage pour recherche d’une mutation (soit 57% des tests positifs). La mutation C a été retrouvée dans 106 tests (11,3%). L’Isère et la Haute-Savoie concentrent actuellement les quelques cas confirmés de variants Delta. Dans le Nord Isère, 2 cas de variants Delta ont été récemment confirmés (sans lien direct entre eux) et des investigations sont en cours autour de plusieurs cas de mutations C identifiés dans les communes autour de Bourgoin-Jallieu dans des familles, des entreprises professionnelles ou encore des écoles (les séquençages sont en cours pour ces cas positifs avec mutation C et ne seront pas connus avant plusieurs jours).”



L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes invite toutes les personnes positives, et celles identifiées comme contact à risque au dépistage “au renfort des gestes barrières et à l’isolement.”