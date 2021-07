Le variant Delta sera majoritaire dès ce week-end

Le variant Delta ” sera majoritaire, probablement dès ce weekend, dans notre pays” selon Olivier Véran. Le ministre de la Santé qui préconise de ” respecter les gestes barrières. (…) On recommence à faire attention à soi et on profite de la vie quand même.”

Dans le Rhône, le variant Delta représente 52.2% des contaminations.

Autre annonce, concernant lest tests, “Je préfère garder un outil le plus territorialisé possible plutôt que de perdre, sur 15 malades, deux ou trois parce que le test serait trop cher pour eux. Pour le moment nous restons sur des modalités de prise en charge”.