Le “Villeurbanne All-Star” a lieu ce mercredi

Le club de basket de l’Asvel, en collaboration avec la ville de Villeurbanne, propose ce mercredi un évènement pour célébrer le basket avec différentes animations. Ainsi à partir de 15h30 ce mercredi, plusieurs activités seront organisées place Chanoine-Boursier par les cinq clubs amateurs de Villeurbanne : Asvel association, BBCL, Asvel Villeurbanne basket féminin, AS Buers Basket et ALAP Basket. Art du dribble, concours de tirs ou encore challenge contre les espoirs de LDLC Asvel, des lots et goodies seront mis en jeu pour mettre du piment à ces défis.

Pour parachever cette belle journée, une célébration du titre obtenu la saison précédente sera opérée en présence de la nouvelle équipe ainsi qu’avec les espoirs. Le trophée de la Jeep Élite et du Trophée du Futur 2021 seront ainsi présentés en salle du conseil et des mariages à l’Hôtel de ville de Villeurbanne en présence de Tony Parker également, président du club villeurbannais, à partir de 17h45.