Le zoo et le jardin botanique du parc de la Tête d’Or vont rouvrir samedi !

Après trois mois de fermeture, le zoo et le jardin botanique du parc de la Tête d’Or seront à nouveau ouverts au public à partir de ce samedi 13 juin.



Concernant le parc animalier, le port du masque pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans sera conseillé. Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront disponibles à l’entrée du zoo. Un sens de visite sera également mis en place pour limiter le croisement des personnes. À noter que les piques-niques seront interdits. Le zoo permettra l’accueil de 900 visiteurs en simultané.



À partir du 13 juin, les nouveaux horaires du zoo seront donc : 10h – 13h / 14h – 18h – mercredi, samedi et dimanche. À noter que les jours et horaires d’ouverture sont amenés à changer dans les jours qui viennent en fonction de l’éventuelle amélioration de la situation sanitaire.



Concernant le jardin botanique, le port du masque sera fortement recommandé puisque l’ensemble des jardins d’extérieur sera accessible, à l’exception du jardin alpin. Les grandes serres seront également accessibles, avec une jauge de 75 personnes maximum. Le port du masque sera par ailleurs obligatoire dans les grandes serres. Un sens unique de visite sera mis en place sur le site. Comme pour le parc animalier, les piques-niques seront interdits dans l’enceinte du jardin botanique.



Comme le zoo, le jardin botanique sera ouvert les mercredis samedis et dimanches de 10h à 13h et de 14h à 18h.