Leclerc et Systèmes U veulent bénéficier de la remise de TotalEnergies

E.Leclerc et Système U veulent bénéficier eux aussi de la remise carburant de TotalEnergies. Le géant gazier et pétrolier applique depuis le 1er septembre et jusqu’à fin octobre une ristourne de 20 centimes par litre sur les carburants. E.Leclerc et Système U dénoncent «une distorsion de concurrence».



Les deux distributeurs mettent en exergue leur présence dans les zones rurales où TotalEnergies dispose de peu de stations-service, selon eux, pour justifier cette demande.

Pour rappel, l’aide du gouvernement est fixée à 30 centimes le litre en septembre-octobre, puis 10 centimes en novembre-décembre.