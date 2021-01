“L’efficacité du couvre-feu s’estompe” selon Olivier Véran

Ce jeudi après-midi, au ministère de la Santé, Olivier Véran a fait le point sur la situation sanitaire face aux journalistes, alors que les rumeurs d’un troisième confinement ne cessent de prendre de l’importance.



“Le virus circule à un niveau élevé. Il diffuse 20 000 contaminations chaque jour. La propagation augmente de 10 % chaque semaine”, s’est inquiété le ministre de la Santé.



Alors que chaque jour, “250 personnes sont admises en réanimation”, contre “170 à la fin du mois de décembre”, 6 153 personnes ont reçu les deux injections de vaccins en France.



Un motif d’espoir sans doute, mais Olivier Véran a d’autres préoccupations. “Les variants du virus sont beaucoup plus contagieux et dangereux. C’est ce qui nous inquiète le plus”, a-t-il ajouté. Selon lui, face à l’arrivée de cette “épidémie dans l’épidémie” que 2 000 personnes ont contracté, “l’efficacité du couvre-feu s’estompe”.



En compagnie d’une grande partie de la classe politique et des syndicats, le ministre de la Santé devrait prendre des décisions décisives concernant les prochaines semaines des Français.