Législatives 2022 : une forte abstention attendue

La campagne du premier tour des élections législatives de 2022 s’est officiellement achevée ce vendredi. Les Français sont invités à se déplacer dans les bureaux de vote ce dimanche pour faire leur choix. Mais le taux de participation pourrait atteindre un niveau record pour cette élection.



Selon le dernier sondage Opinion 2022, effectué par l’institut Elabe pour BFMTV, l’Express et SFR, moins d’un Français sur deux ira voter ce dimanche lors du premier tour. Le taux de participation devrait osciller entre 45 et 49%. Il pourrait être encore plus bas que le record de 2017 (48,7%). De son côté, Ipsos-Sopra Steria estime le taux de participation entre 44 et 48%. Au total, environ 54% des Français devraient s’abstenir de voter pour ce premier tour.