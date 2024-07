Législatives : le Nouveau Front populaire en tête du second tour, le Rassemblement national termine 3e

Alors que le Rassemblement national avait terminé en tête des scrutins lors du premier tour des élections législatives le week-end dernier, c'est cette fois-ci le Nouveau Front populaire qui a été le plus plébiscité par les électeurs lors de ce second tour des élections législatives qui se tenait ce dimanche dans l' Hexagone. L'alliance qui regroupe l'extrême gauche et la gauche devrait posséder entre 171 et 187 sièges à l'Assemblée nationale d'après les estimations, et n'aurait ainsi pas la majorité absolue, fixée à 289 députés. L'ex-majorité présidentielle aurait elle obtenue entre 152 et 163 sièges tandis que le Rassemblement national en posséderait entre 134 et 152. La question de la composition du futur gouvernement reste ainsi entière pour le moment...