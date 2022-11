Lego dévoile sa plus grande boîte de construction

C’est une construction qui va occuper les passionnés pendant des heures. Lego a dévoilé sa plus grande boîte de construction, et la célèbre marque veut «transporter» ses fidèles consommateurs «au cœur de Paris» avec une représentation de la Tour Eiffel.



L’entreprise danoise indique vouloir représenter «l’un des monuments les plus reconnaissables au monde» tout en souhaitant «incarner la hauteur et l’architecture exceptionnelle» de la dame de fer. Les collectionneurs pourront se procurer cette version miniature à partir du 25 novembre prochain. Il faudra tout de même débourser 629,99 €.

Pour construire la réplique de 149 cm, les passionnés devront assembler 10.001 pièces. Bon courage !