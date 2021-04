L’élection présidentielle aura lieu dans un an

À un an des élections présidentielles, les candidats ne manquent pas. En effet, Emmanuel Macron (LREM), Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise), Marine Le Pen (Rassemblement National) ou encore Fabien Roussel (PCF) (etc.) sont de la partie.

Une tendance “macroniste”

On retrouve en tête des listes des sondages d’avril 2021 Emmanuel Macron avec 28% de la population en sa faveur. Il est suivi de près par Marine Le Pen avec 26% des sondés favorable à son programme.

Jean-Luc Mélenchon arrive quant-à lui troisième avec 11% des voix. À droite, Xavier Bertrand recueillerait 15% des intentions de vote, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse obtiendrait 12%.Yannick Jadot, pour Europe Écologie-Les Verts, et Anne Hidalgo, pour le Parti socialiste, seraient à égalité avec 6% d’intentions de votes…



Au second tour, le match donne 54% à l’actuel chef de l’Etat et 46% à la présidente du Rassemblement National.

Les élections présidentielles de 2022 sont encore loin et la tendance peut encore s’inverser, mais il est déjà possible d’observer des préférences.