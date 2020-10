L’enquête de Quais du Polar a lieu en octobre

Bonne nouvelle pour tous les enquêteurs en herbe. Les inscriptions pour la Grande Enquête de Quais du Polar sont ouvertes.

Pour participer, il suffit de vous inscrire sur un créneau le samedi 17 octobre ou le dimanche 18 octobre.



Cette année vous devrez résoudre une enquête sur une tentative de meurtre dans un bouchon croix-roussien. Tous les ingrédients d’une sombre cuisine mêlant vengeance et jalousie sont réunis. L’enquête se déroule en Presqu’île et à la Croix-Rousse.

L’inscription est gratuite, obligatoire et individuelle et vous permet de venir récupérer votre livret au départ de la Grande Enquête, Place des Terreaux. Plus d’infos ici