L’équipe de France féminine affronte la Slovénie ce mardi 21 septembre

Après avoir infligé une déculotté à la Grèce il y a quatre jours (0-10), les Bleues ont de nouveaux rendez-vous ce soir, face aux Slovènes cette fois-ci, dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2023 à 21h00 au Mestni stadion Fazanerija de Murska Sobota en Slovénie (en direct sur W9). Corinne Diacre, sélectionneuse de l’équipe de France, avait annoncé l’objectif : prendre 6 points sur 6 et terminer premières de ce rassemblement international. La moitié du chemin est parcouru, reste à confirmer ce soir.

Les Slovènes avaient également remporter la première rencontre de cette trêve face à l’Estonie et pointe à la troisième place du groupe I, derrière la France et le Pays de Galles. Les deux équipes se sont affrontées à deux reprises dans l’Histoire pour deux victoires françaises. Pour rappel, la Coupe du monde 2023, pour laquelle les équipes essayent de se qualifier, se déroulera du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.