Les 26 Bleus pour l’Euro : Benzema et Dubois sont bien là

Didier Deschamps vient de dévoiler sa liste de 26 joueurs retenus en équipe de France pour disputer l’Euro 2020 (11 juin – 11 juillet). Comme révélé par Le Parisien-Aujourd’hui en France à la mi-journée, Karim Benzema est bien de retour en Bleu. Le natif de Bron n’avait plus été convoqué depuis sa 81ème sélection le 8 octobre 2015.

@Karim, nous sommes tous fiers de toi, tu es un enfant de l’@ol, de Lyon, tu n’as jamais abandonné pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, à tes côtés nous décrocherons l’Europe @benzema — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 18, 2021

Sans surprise, un seul joueur de l’OL fait partie du groupe : Léo Dubois, régulièrement appelé dans le groupe France depuis 2019. Le latéral droit affiche sept sélections en Bleu. Il est la doublure attitrée de Benjamin Pavard. Il devient ainsi le 14ème joueur de l’histoire de l’OL à disputer un Euro sous les couleurs de l’OL (Rousset et Garde en 1992, Coupet et Govou en 2004, Benzema, Boumsong, Clerc, Coupet Squillaci, Toulalan et Govou en 2008, Lloris et Réveillère en 2012, Jallet et Umtiti en 2016).

La liste de Deschamps :

Lloris, Mandanda, Maignan – Pavard, Dubois, Varane, Zouma, Kimpembe, Lenglet, L. Hernandez, Digne, Koundé – Kanté, Pogba, Rabiot, Tolisso, Sissoko, Lemar – M. Thuram, Coman, Mbappé, Griezmann, Giroud, Benzema, Ben Yedder, O.Dembélé.

Les 2️⃣6️⃣ Bleus qui partiront sur les routes de l’Europe ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/HfochGPPen — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 18, 2021

