Alors que les Français sont en quarantaine, l’utilisation des bus TCL est fortement réduite. C’est pour cette raison que les abonnements aux transports en commun lyonnais seront remboursés par le Sytral. On ne connait pas encore les modalités.

Pour rappel les lignes 113, 115, 133, 154, 155, 166, 239, 251, 252, 258, 261 et 265 ne circulent plus. Des horaires spécifiques ont également été mis en place.

Le SYTRAL s’engage par ailleurs au remboursement total des abonnements TCL pendant toute la période de confinement. pic.twitter.com/shdVLUKbXY — SYTRAL (@SYTRAL_RHONE) March 19, 2020