Les berges du Rhône seront transformées en plage cet été

Alors que la situation sanitaire est toujours difficile en France, se projeter pour les vacances d’été, tourne en ce moment au casse-tête.



Si vous décidez de rester à Lyon, vous allez pouvoir profiter des berges du Rhône. En effet, à partir de début juillet, elles seront transformées en plage.



Allongée sur votre serviette de bain vous aurez une vue imprenable sur l’Hôtel-Dieu et Fourvière. Vous pourrez profiter gratuitement d’espaces de détente et de loisirs pendant les chaleurs estivales. Pelouses fraîches, parasols, transats, palmiers, activités culturelles, sportives, mais aussi baignade : tout sera là pour se rafraîchir et profiter des beaux jours.



Le sable sera acheminé par barge dans un souci écologique, il subira chaque semaine un traitement de choc pour en garantir sa qualité et propreté. 5 000 tonnes de sable seront acheminées par voie fluviale en deux jours. Un pousseur et trois barges seront nécessaires.



Une zone de baignage sera mise en place, avec des installations permettant de garantir la sécurité. Pour rappel, habituellement la baignade est interdite dans le Rhône, sous peine d’une amende.

