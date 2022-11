Les Bleus avec une équipe remaniée face à la Tunisie

L’équipe de France rencontre la Tunisie ce mercredi à 16h pour le dernier match de la phase de groupes.



Il s’agit du match le moins important de ce Mondial pour les Bleus. Déjà qualifiée, et assurée sauf improbable scenario de terminer premier, l’équipe de France va faire tourner son effectif comme Didier Deschamps l’avait fait il y a 4 ans face au Danemark. Il y a eu un ennuyeux 0-0.



Le coach qui pourrait effectuer entre 5 et 7 changements. Mandanda, Camavinga, Fofana, Guendouzi, Coman et Thuram pourraient débuter.



A noter que l’on connaît donc les deux premiers huitièmes de finale de cette Coupe du monde : Pays-Bas – Etats-Unis et Angleterre – Sénégal.