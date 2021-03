Les Bleus font match nul contre l’Ukraine

Les qualifications à la coupe du monde 2022 ne commencent pas de la meilleure des manières pour les Bleus. Ils n’ont pu faire mieux que 1-1 ce mercredi soir contre l’Ukraine.



Le but de Griezmann en début de rencontre n’aura donc pas suffit, puisque le Bleus ont concédé le nul, sur un but contre son camp de Kimpembe. Pour Didier Deschamps l’équipe de France “aurait dû se mettre à l’abri en première mi-temps, on a eu les occasions, c’était plus difficile en seconde période. Il y avait certainement moins de jus, le but qu’on prend est évitable, on a poussé jusqu’au bout. On est évidemment déçus, l’idéal aurait été de gagner”



A noter que c’est la 1ère fois que l’équipe de France encaisse un but dans un match où elle ne subit aucun tir cadré depuis qu’Opta analyse la sélection, c’est-à-dire depuis 2006.



Autre statistique, Antoine Griezmann a inscrit 34 buts avec l’équipe de France (87 sélections), égalant David Trezeguet en tant que 4e meilleur buteur dans l’histoire des Bleus.



Prochain match dimanche à 15h au Kazakhstan.